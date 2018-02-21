В Малом драмтеатре Петербурга опровергли данные об обысках и задержаниях

Сотрудники правоохранительных органов не проводили обыски в Малом драматическом театре (МДТ) в Петербурге по уголовному делу о хищении 45 млн рублей. Задержанных среди сотрудников театра также нет, сообщили в пресс-службе МДТ.

«Задержания, аресты и обыски в театре не производились», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В среду, 21 февраля, пресс-служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовала видео обысков в здании МДТ.

По факту хищения денег возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Предполагается, что похищенные 45 млн могли пойти на покупку дорогих авто и яхт.