Стали известны фигуранты дела о хищениях при проектировании сцены МДТ

Представители компаний-подрядчиков стали фигурантами дела о мошенничестве при проектировании второй сцены Малого драматического театра — Театра Европы в Петербурге (МДТ). Об этом сообщила в среду, 21 февраля, пресс-служба УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, по факту хищения не менее 45 млн рублей возбуждено уголовное дело. Похищенные средства были выделены из федерального бюджета на проектирование новой сцены МДТ (Академического Малого драматического театра — Театра Европы).

«Фигурантами указанного уголовного дела являются представители коммерческих компаний, привлеченных к проектным работам на договорной основе», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в рамках дела уже есть задержанные. Ходатайство об избрании им меры пресечения может быть уже 22 февраля.

Расследование хищений при проектировании новой сцены театра было инициировано Министерством культуры, сообщил глава ведомства Владимир Мединский.