Более 30 человек погибли после падения автобуса с 200-метровой высоты в Перу

Пассажирский автобус упал в пропасть в Перу, погибли не менее 35 человек. Об этом в среду, 21 февраля, сообщает МВД страны.

«К настоящему моменту в ДТП погибли 35 человек и 20 ранены», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

По данным правоохранителей, ЧП произошло из-за того, что водитель не справился с управлением. В результате автобус съехал c Панамериканского шоссе и упал с высоты около 200 м.

Соболезнования семьям погибших уже выразил президент страны Педро Кучински.

Это не первый подобный случай в Перу. В январе 2018 года автобус рухнул в пропасть в 70 км от перуанской столицы Лимы. Погибли более 50 человек.

Число погибших в аварии с рухнувшим в пропасть автобусом в Перу увеличилось до 51.