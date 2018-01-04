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Число погибших в ДТП в Перу увеличилось до 51 человека

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Фото: REUTERS/Guadalupe Pardo
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Число погибших в аварии с рухнувшим в пропасть автобусом в Перу увеличилось до 51.

Как сообщают южноамериканские СМИ, один человек после аварии выжил. Максимо Хименес Вилкайаура выпрыгнул на шоссе за секунды до падения автобуса в пропасть. Молодой перуанец повредил себе обе руки и отделался менее значительными травмами. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что число жертв аварии с автобусом в Перу выросло до 36 человек. 

Министерство здравоохранения латиноамериканской страны сообщило, что столкновение автобуса с грузовой фурой произошло в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как «Поворот дьявола».

Министр транспорта и коммуникаций Перу Бруно Гуифра высказал солидарность с членами семьи жертв этой трагедии.

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