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Перу просит у США выдать экс-президента Толедо

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Фото: wikipedia.org
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Перу официально запросило у США экстрадиции экс-президента страны Алехандро Толедо, сообщает перуанский Верховный суд.

«Первый суд по предварительным разбирательствам национальной уголовной палаты формализовал запрос США об экстрадиции Алехандро Толедо по обвинениям в торговле влиянием, тайном сговоре и отмывании денег», — приводит сообщение суда «РИА Новости».

Власти страны просили выдать Толедо еще в начале 2017 года. В феврале того же года суд в Перу выдал ордер на его арест по подозрению в получении взяток на $20 млн от скандально известной бразильской строительной компании Odebrecht.

Толедо занимал президентский пост с 2001 по 2006 год. По данным следователей, он мог способствовать принятию закона, вносившего изменения в правила проведения тендеров, чтобы именно Odebrecht смогла получить ряд крупных контрактов.

Тем временем в коррупции по делу Odebrecht обвинили и действующего президента Перу Пабло Кучински. Появилась информация о том, что бразильская корпорация выплатила около $4,8 млн двум фирмам, связанным с главой государства

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