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Серебренникова отпустили на похороны матери в Ростов-на-Дону

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Художественного руководителя «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестом, отпустили на похороны матери, скончавшейся несколько дней назад в Ростове-на-Дону.

Об этом режиссер рассказал в среду, 21 февраля, в Мосгорсуде, где слушалось его дело о хищении бюджетных 133 млн рублей, выделенных основанной им организации «Седьмая студия».

«Я уже много времени не виделся с родителями, и вот несколько дней назад мама умерла. Вчера я был на кремации и сегодня ночью вернулся», — процитировал «Интерфакс» режиссера.

Серебренников и его продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин обвиняются в том, что на протяжении трех лет реализации проекта выписывали себе завышенную зарплату в размере 43 млн рублей.

6 февраля, находящийся под домашним арестом Серебренников смонтировал фильм о знаменитом рок-музыканте Викторе Цое прямо у себя дома. При этом окончательная работа над фильмом будет завершена весной, сообщил продюсер фильма Илья Стюарт.

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