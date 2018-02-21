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Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста Серебренникову

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Фото: агенство городских новостей "Москва"/Антон Кардашов
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Мосгорсуд в среду, 21 февраля, рассмотрит апелляционную жалобу на продление домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову и двум другим фигурантам дела о хищении более 130 млн рублей.

Вместе с жалобой адвокатов Серебренникова будут рассмотрены жалобы защиты экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и бывшего гендиректора театра «Гоголь-центр» Алексея Малoбродского, передает ТАСС.

Басманный суд 16 января продлил Серебренникову домашний арест до 19 апреля. На этот же срок продлен домашний арест Итина и арест Малобродского.

Также по этому делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфeльбаум. Еще одна фигурантка дела — бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова — арестована заочно и объявлена в международный розыск.

15 января следствие завершило расследование уголовного дела, которое содержит «более 100 томов». Ущерб по делу «Седьмой студии» был увеличен вдвое — с 68 до 133 млн рублей. 

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