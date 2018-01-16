Серебренников и два его продюсера выписали себе 43 млн рублей в виде зарплаты

Режиссер Кирилл Серебренников и его продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин на протяжении трех лет реализации театрального проекта «Платформа» выписывали себе завышенную зарплату. Ее размер составил 43 млн рублей на троих.

Следователь СК РФ также рассказал в суде, что в общей сложности режиссер и продюсеры обналичили более 130 млн рублей. При этом он отметил, что не все средства были использованы на реализацию проекта «Платформа», передает ТАСС.

В свою очередь, Серебренников не стал отрицать факт обналичивания средств, однако указал, что они тратились на постановку спектаклей.

Как писал портал iz.ru, накануне стало известно, что следствие завершило расследование уголовного дела — оно содержит «более 100 томов». При этом сумма ущерба была увеличена вдвое — с 68 до 133 млн рублей.