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Годовщина трагедии на майдане

Четыре года назад в Киеве во время протестов погибло больше 50 человек
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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
Во вторник, 20 февраля, на Украине вспоминают одну из самых трагических страниц в истории евромайдана. В этот день в 2014 году в центре Киева неизвестные открыли огонь по протестующим и сотрудникам правоохранительных органов. В результате в течение одного дня погибли 53 человека
Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
Массовая акция протеста к этому моменту длилась уже несколько месяцев — активисты вышли на площадь 21 ноября 2013 года
Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
Сотрудники правоохранительных органов на улицах украинской столицы, 20 февраля 2014 года
Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
Один из участников акции протеста у баррикады из автомобильных покрышек
Фото: ТАСС/Евгений Малолетка
В середине февраля 2014-го столкновения митингующих с правоохранительными органами достигли своего пика
Фото: ТАСС/Максим Никитин
18 февраля в городе подожгли несколько автомобилей, несколько сотрудников полиции получили пулевые ранения, 19 февраля в Киеве ввели режим контртеррористической операции
Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
Сторонники оппозиции несут раненого во время столкновений с сотрудниками правопорядка на площади Независимости в Киеве
Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
20 февраля на Институтской улице неустановленные снайперы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и митингующим. Этот день стал самым кровопролитным за всё время евромайдана
Фото: TASS/ZUMAPRESS/Emeric Fohlen
Врачи оказывают помощь раненым в одном из зданий, захваченных протестующими в столице Украины
Фото: РИА Новости/Алексей Фурман
Массовые протесты на улицах города, 20 февраля 2014 года
Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
Крест, установленный на улице Грушевского в Киеве в память о погибших во время столкновений
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