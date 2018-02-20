Годовщина трагедии на майдане

Во вторник, 20 февраля, на Украине вспоминают одну из самых трагических страниц в истории евромайдана. В этот день в 2014 году в центре Киева неизвестные открыли огонь по протестующим и сотрудникам правоохранительных органов. В результате в течение одного дня погибли 53 человека