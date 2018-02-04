Город-музей

4 февраля 1970 года недалеко от места строительства Чернобыльской АЭС был основан город Припять, в котором должны были жить строители и сотрудники атомной электростанции. Город просуществует всего 16 лет — в апреле 1986-го, после аварии на Чернобыльской АЭС, все его жители будут экстренно эвакуированы, а сам он — заброшен. Как выглядит Припять сегодня — в галерее портала iz.ru. На фото: старый причал на одноименной реке