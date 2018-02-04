Город-музей

4 февраля 1970 года недалеко от места строительства Чернобыльской АЭС был основан город Припять, в котором должны были жить строители и сотрудники атомной электростанции. Город просуществует всего 16 лет — в апреле 1986-го, после аварии на Чернобыльской АЭС, все его жители будут экстренно эвакуированы, а сам он — заброшен. Как выглядит Припять сегодня — в галерее портала iz.ru. На фото: старый причал на одноименной реке
Фото: ТАСС/Barcroft Images/Andreas Jansen
Игрушки в заброшенном детском саду, 2017 год
Фото: ТАСС/Barcroft Images/Andreas Jansen
Те, кто все-таки приезжает в пустующий город, иногда находят в брошенных домах самые неожиданные предметы
Фото: ТАСС/Петр Сивков
Привычная советская застройка и погубившая город атомная электростанция на заднем плане
Фото: TASS/Zuma/Nazar Furyk
Еще в конце 1980-х годов в городе стали появляться мародеры. Они вытаскивали мебель из квартир и непроданные товары из опустевших магазинов, не думая о том, что все эти предметы — радиоактивны
Фото: ТАСС
Аисты на пойме реки Припять, 2016 год
Фото: ТАСС
Парк аттракционов в Припяти — один из главных символов города, да и всей чернобыльской катастрофы
Фото: TASS/Zuma/Serg Glovny
Какое-то время часть зданий здесь использовалась службами Зоны отчуждения, но со временем все они были заброшены. Сейчас большинство из них постепенно начинают ветшать и разрушаться
Фото: TASS/Zuma/Maxym Marusenko
Помимо туристов, которые приезжают сюда со всего мира, в город часто заходят гости из окружившего его леса
Фото: ТАСС
Вид на новый саркофаг над аварийным четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции из Припяти
Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
Автобус, который после эвакуации так и остался на одной из городских улиц
Фото: РИА Новости
Фактически, сейчас Припять представляет собой музей под открытым небом — навечно законсервированный советский город образца 1980-х годов, в который туристы едут всё охотнее. На фото: антенна не действующей радиолокационной станции «Дуга №1» для советской системы раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет
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