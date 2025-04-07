Цискаридзе сравнил достижение Овечкина с победой в суперсерии СССР – Канада

Народный артист России, ректор Академии русского балета им. А. Вагановой Николай Цискаридзе в разговоре с «Известиями» признался, что считает рекорд Александра Овечкина достижением исторического масштаба.

Я искренне поздравляю Александра Овечкина. Горжусь, что через 50 лет после суперсерии матчей между сборными СССР и Канады, доказавшей, что в нашей стране есть игроки мирового уровня, наш игрок стал лучшим бомбардиром за всю историю лиги. Не только «в области балета», — поделился с «Известиями» Николай Цискаридзе.

6 апреля 2025 года капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» забил 895-ю шайбу и побил многолетний рекорд Уэйна Гретцки.

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Бурные OVации: российские звезды поздравили Овечкина