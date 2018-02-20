Погибших при стрельбе в Кизляре похоронили на территории храма

Женщин, погибших 18 февраля во время стрельбы в Кизляре, похоронили у стен Свято-Георгиевского храма, где произошла трагедия. На панихиду пришли около 5 тыс. человек, сообщил «РИА Новости» представитель городской мэрии.

В результате нападения на православный храм, которое в Прощеное воскресенье я устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять человек: Вера Моргунова, Людмила Щербакова (Леуткина), Ирина Мелькомова, Вера Блинникова и Надежда Терлиян. Еще четверо были госпитализированы, самого злоумышленника удалось ликвидировать.

Настоятель храма Павел Каликин ранее рассказал, что во время трагедии просившая милостыню женщина набросилась на стрелка и спасла от пуль других прихожан. Сама она погибла.

СК не исключил, что произошедшее могло быть терактом.