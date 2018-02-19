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Просившая милостыню женщина спасла от пуль десятки прихожан в Кизляре

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Фото: ТАСС/Низами Гаджибалаев
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Настоятель Свято-Георгиевского храма Кизляра Павел Каликин рассказал, что просившая милостыню возле православного храма в дагестанском Кизляре Ирина Мелькомова спасла от пуль около 50 прихожан.

Женщина бросилась на стрелявшего и начала бить его сумкой, после чего он несколько раз в нее выстрелил, сообщает газета «Комсомольская правда».

После этого стрелка отвлек казак Сергей Пресняков. Благодаря этому настоятель церкви успел закрыть на засовы ворота и двери, куда собирался войти стрелок. В результате оставшиеся в храме люди были спасены.

Как уточнил настоятель, Мелькомова часто просила милостыню, сидя на лавочке около Свято-Георгиевского храма. Также она «крестила прохожих и улыбалась», поэтому прихожане считали ее блаженной, по возможности помогали деньгами и продуктами.

Стрельба произошла в Прощеное воскресенье, 18 февраля, когда в храме собрались десятки местных жителей. Около 16:00 служба закончилась, прихожане стали расходиться. На улице их ждал 22-летний уроженец одного из районов Дагестана Халил Халилов, который открыл стрельбу по людям из охотничьего ружья. В результате нападения скончались пять человек.

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