Шаманов призвал проверить причастность ИГ к нападению на верующих в Дагестане

Версию о причастности ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ) к нападению на прихожан православного храма в Кизляре надо проверять. Об этом заявил в понедельник, 19 февраля, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«ИГИЛ всегда старается привязать себя к подобного рода вооруженным акциям, хотя исключать этого нельзя», — цитирует его «Интерфакс».

18 февраля, в Дагестане было совершено нападение на прихожан храма Георгия Победоносца. Вооруженный охотничьим ружьем мужчина открыл огонь по людям, выходившим с вечерней службы. В результате атаки погибли пять человек и ранены еще четверо. Нападавший, опознанный как 22-летний уроженец Дагестана Халил Халилов, был застрелен силовиками. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту трагедии.

В тот же день ИГ заявила о своей причастности к атаке на церковь в Дагестане, не представив никаких доказательств.

12 февраля в Пентагоне заявили, что военное присутствие России в Сирии усложняет проведение операций коалиции во главе с США против террористов ИГ. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал это заявление американского военного ведомства циничным.