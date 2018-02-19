Мэр Кизляра объявил вторник днем траура

Общегородской траур по погибшим при стрельбе возле православного храма в Кизляре объявлен во вторник, 20 февраля. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Объявить 20 февраля 2018 года днем траура по погибшим в Кизляре. В день траура на территории города приспустить государственные флаги Российской Федерации и флаги Дагестана», — говорится в постановлении, подписанном 19 февраля мэром Кизляра Александром Шуваловым.

В этот день в храмах города пройдут поминальные службы и похороны погибших во время стрельбы возле храма. В связи с днем траура учреждениям культуры, образования и телестудиям рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия.

18 февраля преступник открыл огонь по группе прихожан, которые выходили из собора Георгия Победоносца в Кизляре. На месте погибли четыре женщины, позднее в больнице умерла пятая. Еще несколько человек получили ранения. 22-летний нападавший Халил Халилов убит правоохранителями.

19 февраля Следственный комитет России сообщил, что расстрел верующих в Кизляре мог быть терактом. По сообщениям СМИ, ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в РФ экстремистская группировка «Исламское государство». Однако доказательств этого нет.



