Глава Ингушетии высказался касательно напавшего на церковь в Кизляре

Мужчина, открывший стрельбу по прихожанам церкви в дагестанском Кизляре, не имеет отношения к религии, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

«Убиты женщины, которые всю свою жизнь трудились, делали благие дела, воспитывали детей. Почему каждое чудовище, способное убивать и взрывать, делает это с именем Всевышнего? Ответ один — нет и не будет у таких убийц ничего общего с религией, и мы все вместе должны противостоять этому», — написал Евкуров в своем Instagram.

Глава Ингушетии также выразил соболезнования родным погибших и врио главы Дагестана Владимиру Васильеву.

Атака произошла утром 18 февраля во время праздничной службы в православном храме. 22-летний Халил Халилов открыл огонь из ружья по людям, выходившим из здания. Пять пожилых женщин погибли, четверо госпитализированы, самого злоумышленника удалось ликвидировать. СК не исключил, что ЧП могло быть терактом.

20 февраля в Кизляре объявлен общегородской траур. В этот день в храмах города пройдут поминальные службы и похороны погибших во время стрельбы.