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Чиновники из Турции сбежали в Грецию на надувной лодке

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Фото: Global Look Press/Gerhard Zwerger-Schoner
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17 турецких чиновников сбежали в Грецию на надувной лодке. Об этом сообщает греческий сайт politischios.gr.

Все прибывшие граждане Турции попросили в Греции политического убежища.

Как сообщала греческая береговая охрана, 17 человек высадились на острове Инуссес и позже были перевезены на Хиос, где переданы портовым властям.

«Речь идет о турецких государственных служащих и судье, которые утверждают, что им грозит тюрьма из-за преследований режима», — пишет издание.

В настоящий момент все турецкие чиновники переведены в центр приема беженцев и мигрантов для регистрации.

После попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года были арестованы более 50 тыс. человек, уволены или отстранены от работы более 140 тыс. госслужащих и военных.

В январе портал iz.ru cообщал, что в Стамбуле прошли задержания критиков военной операции Турции в сирийском городе Африн. Обсуждение действий турецкой армии проходило в соцсетях. Ордера на аресты были выписаны на 18 человек, правоохранители задержали девять. Всех обвиняют в «оскорблении» президента Турции Эрдогана.

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