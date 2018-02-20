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Минтранс подтвердил возобновление полетов между РФ и Египтом

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Фото: Global Look Prees/Jens Schmitz
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Технические вопросы для возобновления прямого авиасообщения между РФ и Египтом улажены. Об этом 20 февраля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтранса России.

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«Все политические решения о возобновлении полетов между Москвой и Каиром приняты, технические вопросы улажены», — заявили в министерстве, призвав все задействованные в процессе ведомства ускорить процесс возобновления полетов.

20 февраля египетский национальный перевозчик EgyptAir заявил, что планирует запустить рейсы в Москву в апреле.

15 февраля вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром очень вероятно в 20-х числах февраля, добавив, что открыть авиасообщение с курортными городами «пока нет возможности».

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок между Россией и Каиром 4 января 2018 года.

Прямые рейсы между Москвой и Каиром были остановлены в ноябре 2015 года после крушения самолета А321 «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ РФ квалифицировала случившееся как теракт.

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