Конверт с неизвестным порошком прислали в постпредство ЕС в Москве

Конверт с неизвестным порошком получили в канцелярии постоянного представительства Евросоюза на Кадашевской набережной в Москве. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«Канцелярия постпредства Евросоюза получила конверт с неизвестным порошком, содержимое проверяется», — цитирует агентство своего собеседника.

За 14 и 15 февраля подобные конверты получили более десяти посольств иностранных государств в Москве, в том числе диппредставительства Болгарии, Италии, Канады, Нидерландов, США. Утверждалось, что опасности содержимое конвертов не представляет. В составе порошка обнаружен фипронил — химическое вещество семейства пестицидов, используемое в медицине и сельском хозяйстве для борьбы с вредными насекомыми.

В феврале подобные «письма» получали политики и государственные учреждения по всему миру. В частности, конверты были доставлены в Вестминстерский дворец в Великобритании, а также в офис экс-президента США Барака Обамы в Вашингтоне.