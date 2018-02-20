На всех ближневосточных полях

В Москве стартовала конференция дискуссионного клуба «Валдай» «Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях». Участники форума обсуждают развитие кризиса в Ливии и Йемене, палестино-израильское урегулирование и ряд других не менее острых вопросов. Центральной темой первого дня конференции стало урегулирование ситуации в Сирии. Делегаты сошлись во мнении, что военного решения кризиса в стране быть не может, но также указали, что именно к такому развитию событий подталкивают некоторые мировые игроки.

Валдайский форум, который проходит в российской столице 19–20 февраля, собрал представителей более чем 30 стран. В работе в первый день конференции приняли участие глава МИД России Сергей Лавров, его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф, советник президента Сирии Бусейна Шаабан, заместитель спецпосланника Генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Рамзи, а также ряд дипломатов, ученых и экспертов.

По словам Сергея Лаврова, события последних лет на Ближнем Востоке можно охарактеризовать как «абсолютно бездумное, близорукое вмешательство извне, сложнейшие процессы преобразований, вызревавшие в этом регионе, и превращение этих процессов в хаос, которым немедленно воспользовались джихадисты».

Перейдя к проблемам Сирии, российский министр отметил, что в России с тревогой наблюдают за попытками расчленить страну.

— Такие опасения возникают при ознакомлении с теми планами, которые США начинают реализовывать «на земле», прежде всего к востоку от Евфрата, на обширных территориях между этой рекой и внешними границами Сирии с Ираком, Турцией, — заявил Сергей Лавров.

На взятый американцами курс в ходе своего выступления обратил внимание и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, который отметил, что «мы видим новую волну оккупации, иностранной интервенции, особенно со стороны США».

Советник президента Сирии Бусейна Шаабан также отметила, что «США имеют в Сирии оккупационные войска и тем самым обеспечивают прикрытие террористам, чтобы сохранить их присутствие (в стране)». Отвечая на вопрос «Известий» о том, как Дамаск намерен противостоять незаконному иностранному присутствию, она ответила, что сирийские власти «используют все доступные им возможности».

Свою точку зрения на развитие ситуации — не только в Сирии, но и в регионе — высказал и директор по научной работе фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

— Проблема Ближнего Востока в том, что, с одной стороны, страны региона традиционно говорят о вмешательстве сторонних сил — и это не лишено оснований. С другой стороны, когда эти силы меньше вмешиваются или пытаются уйти, они демонстрируют неспособность решать свои проблемы, — отметил он.

По его словам, главной задачей сейчас становится поиск «золотой середины», когда внешние игроки могли бы способствовать восстановлению связей между региональными сторонами конфликта. Россия в этом плане занимает уникальное положение, поскольку поддерживает рабочие отношения со всеми.

Подобная «игра на всех полях», как заявлено в названии конференции, позволяет находить общий язык и искать компромиссы. Это не приводит к моментальному урегулированию конфликтов, но в ряде случаев позволяет избежать деградации ситуации.

Дискуссия продолжится 20 февраля. На повестке дня — ливийское урегулирование, курдская проблема, роль Ирана на Ближнем Востоке и перспективы развития ситуации в регионе в целом.