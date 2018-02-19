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Песков прокомментировал информацию о возможном уходе Дерипаски с поста главы En+

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Возможный уход Олега Дерипаски с поста президента «Русала» и En+ не стоит увязывать с «кремлевским докладом», это не вопрос Кремля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О том, что Дерипаска планирует покинуть пост руководителя компаний, ранее сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к акционерам «Русала».

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«Я не думаю, что здесь уместно [данную тему] вот с этими американскими списками как-то увязывать», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что «всё, что происходит в стране, в бизнесе и так далее, оно всё происходит после выхода этого доклада».

«Поэтому я не думаю, что здесь есть какая-то связь, но в любом случае это к Кремлю не относится», — подчеркнул Песков.

По данным «Коммерсанта», Дерипаска оставляет кресло президента компаний, ради того чтобы развивать группу ГАЗ и стратегическое партнерство с компанией Volkswagen.

В середине февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что «кремлевский список» является результатом борьбы американского политического истеблишмента с президентом США Дональдом Трампом.

«Кремлевский доклад» был опубликован 30 января. Документ содержит информацию о близких к руководству России высокопоставленных чиновниках и бизнесменах.

В список попали 210 человек, в числе которых 114 чиновников и 96 предпринимателей. Они могут в будущем попасть под санкции Вашингтона.

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