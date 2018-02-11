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Лавров остался равнодушен к включению своего имени в «кремлевский список»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров с равнодушием отнесся к включению его имени в «кремлевский доклад» США. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

«Честно говоря, я совершенно равнодушен к тому, что сейчас происходит в связи с этим «кремлевским докладом», как и ко всему остальному, связанному с так называемым русским досье в Вашингтоне», — поделился глава МИД РФ.

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Он также отметил, что считает «кремлевский список» смешным, и предположил, что на создание этого документа могло уйти около получаса. По словам министра, он продолжает следить за развитием расследования приписываемого Москве вмешательства во внутренние дела США, однако уже больше года не испытывает интереса к этой теме.

30 января минфин США обнародовал «кремлевский доклад», включающий 210 лиц, которые, по мнению властей страны, могут попасть под санкции Вашингтона. В докладе фигурируют представители российского руководства, госкомпаний, а также крупные предприниматели. Президент России Владимир Путин расценил эти действия как недружественный акт.

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