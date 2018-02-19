Шаманов обвинил правящую элиту США во взглядах времен холодной войны

Большая часть правящей элиты США «живет в парадигме холодной войны» и оценивает Россию так же, как и СССР. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов на брифинге для иностранных военных атташе.

«Значительная часть правящих американских элит по-прежнему живет в парадигме холодной войны, оценивая современную Россию критически... на основании своего прежнего отношения к СССР», — сказал он.

Шаманов добавил, что Вашингтон продолжает вести деструктивный курс в отношении Москвы, несмотря на смену демократической администрации на республиканскую во главе с действующим президентом США Дональдом Трампом.

«Антироссийская составляющая осталась стержневым элементом как внутренней, так и внешней политики этого государства», — подытожил Шаманов.

Также в ходе брифинга глава думского комитета сообщил, что Россия, в отличие от других стран, потратит на оборонные нужды $46 млрд в 2018 году. При этом США выделили на аналогичные цели более $700 млрд, Великобритания — $60 млрд, Германия и Франция — по $40 млрд.

О падении отношений между странами Евросоюза и России до самого низкого уровня ранее заявлял посол ЕС в РФ Маркус Эдерер. По его словам, данный уровень сравним лишь с временами холодной войны.