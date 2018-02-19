Россия потратит на нужды обороны меньше западных стран

Россия потратит на оборонные нужды $46 млрд в 2018 году. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов на брифинге для иностранных военных атташе.

Шаманов сравнил данную цифру с оборонными бюджетами других стран, в частности США. По его словам, американские власти на аналогичные цели в 2018 году потратят более $700 млрд, британские — $60 млрд, а Германия и Франция — по $40 млрд.

«Совсем недавно Вашингтон опубликовал новые версии оборонительной стратегии и ядерной доктрины. Несомненно, эти документы, имеющие наступательный, если не сказать агрессивный характер, учитываются при уточнении направленности военного строительства России», — сказал он.

При этом Шаманов отметил, что новая оборонная стратегия США провоцирует гонку вооружений. Он добавил, что Россия будет отстаивать национальные интересы «не числом, а умением», а подобные провокации «не втянут нас в гонку вооружений».

Как писал портал iz.ru, на 2019 год Пентагон запросил из бюджета почти $700 млрд, что на 13% больше бюджета 2017 года. При этом на гуманитарные миссии Вашингтон сокращает расходы.