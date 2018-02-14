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Госдеп раскрыл назначение «джазовой дипломатии» США в годы холодной войны

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Посвященная «джазовой дипломатии» США в годы холодной войны экспозиция появилась в музее истории Госдепартамента Соединенных Штатов. Об этом во вторник представитель музея Элисон Манн.

По словам Манн, кампания по продвижению джаза была способом противодействия советской пропаганде, и ее участники отправлялись в страны советского блока.

«У нас появилась новая экспозиция, которая установлена только сегодня и которая посвящена «джазовой дипломатии», а также нескольким афроамериканским музыкантам, участвовавшим в этих дипломатических усилиях в годы холодной войны», — цитирует Манн ТАСС.

Элисон Манн также ответила на вопрос одного из участников брифинга в Госдепе о том, применяло ли внешнеполитическое ведомство «джазовую дипломатию» в других странах. По ее словам, в музее есть «очень известная фотография Луи Армстронга верхом на верблюде, которая была сделана во время его поездки в Египет».

Посвященный «джазовой дипломатии» стенд будет находиться в музее в здании Госдепартамента на протяжении двух месяцев, передает BFM.RU.

Ранее Госдепартамент США заявил, что не возражает против переименования улиц, на которых располагаются посольства страны, считая этот вопрос внутренним делом каждого государства.

Руководитель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв ранее предложил присвоить старому зданию американского посольства адрес: Североамериканский тупик, дом 1. Соответствующее предложение было сделано после того, как площадь, на которой находится российская дипмиссия в Вашингтоне, переименовали в площадь Бориса Немцова.

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