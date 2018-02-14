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Госдепартамент США согласился с «Североамериканским тупиком»

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Фото: Global Look Press/Fang Zhe
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Госдеп США не возражает против переименования улиц, на которых располагаются посольства страны, и считает этот вопрос внутренним делом каждого государства.

«Мы слышали об этом, мы также слышали о том, что русские думают о том, чтобы сделать то же самое (сменить адрес посольства. — Ред.). Это внутренний вопрос. Если город решит, что он хочет переименовать улицу… мы поддерживаем свободу слова, они могут называть ее как угодно», — заявила официальный представитель американского ведомства Хизер Науэрт, комментируя российскую и турецкую инициативу о переименовании улиц.

Ранее руководитель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв предложил назвать безымянный проезд «Североамериканским тупиком» и присвоить старому зданию американского посольства адрес: Североамериканский тупик, дом 1. Такое предложение было сделано после того, как в Вашингтоне переименовали площадь, на которой находится российская дипмиссия, в площадь Бориса Немцова.

Позднее мэр турецкой столицы Мустафа Туна предложил изменить название улицы перед американским посольством на «Оливковую ветвь» в честь военной операции Турции в Сирии. 

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