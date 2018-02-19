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Видео баттла между Гуфом и Птахой набрало более 1,7 млн просмотров

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Фото: РИА Новости/Антон Волков
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Видеозапись рэп-баттла между участниками некогда известной группы Centr Гуфом (Алексеем Долматовым) и Птахой (Давидом Нуриевым) набрала с момента публикации 18 февраля уже более 1,7 млн просмотров.

Словесный поединок, 51-минутная запись которого опубликована на YouTube-канале Versus Battle, прошел в Санкт-Петербурге 6 февраля, сообщает «Дни.ру». Зрительский интерес к мероприятию обусловлен тем, что между его участниками произошел разлад и с тех пор они постоянно друг с другом конфликтуют.

Победителем баттла стал Гуф: его признали победителем во всех трех раундах. Организатор поединка даже выплатил ему гонорар в размере 2 млн рублей, а Птаха получил 1 млн рублей, сообщает телеканал «360».

Ранее портал iz.ru сообщал, что баттл Поташева и студента из Рязани набрал 300 тыс. просмотров на YouTube.

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