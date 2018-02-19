Пять человек погибли при стрельбе в Кизляре

В воскресенье, 18 февраля, 22-летний житель Кизляра (Дагестан) открыл из охотничьего оружия стрельбу по людям, выходившим из церкви после службы. В результате произошедшего четыре женщины скончались, еще одна женщина умерла во время операции.

По факту происшествия Следственный комитет завел два уголовных дела. У нападавшего была соучастница, которая попыталась скрыться с места преступления, но была задержана полицейскими. В городе создан оперативный штаб.