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Встречу «нормандской четверки» перенесли из-за отсутствия главы МИД ФРГ

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Фото: Global Look Press/Sven Hoppe
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Встреча министров иностранных дел «нормандской четверки» в пятницу не состоится из-за отсутствия в Мюнхене главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля. Мероприятие планировалось провести на полях конференции по безопасности.

Российская сторона выразила готовность встретиться в субботу, если это удастся согласовать с другими странами — участницами «четверки», передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

В пятницу на полях конференции прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова с его украинским коллегой Павлом Климкиным. Однако стороны не смогли достигнуть договоренности относительно миротворческой миссии в Донбассе и освобождения военнопленных.  

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