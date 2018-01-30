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Москва прорабатывает встречу «нормандской четверки» в Мюнхене

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Москва прорабатывает встречу глав МИД «нормандской четверки» в Мюнхене 16 февраля. Об этом сообщили в департаменте информации и печати МИД России.

«Да, такая встреча прорабатывается», — приводит ТАСС слова представителя внешнеполитического ведомства.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что существует предварительная договоренность о проведении встречи глав МИД стран «нормандского формата» на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Инициатором встречи стал министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

«Нормандский формат» включает в себя Россию, Украину, Францию и ФРГ. Эти страны занимаются обсуждением путей урегулирования внутриукраинского кризиса. 

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