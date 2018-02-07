Лавров готов принять участие в министерской встрече «нормандского формата»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров готов принять участие в переговорах «нормандского формата» на министерском уровне в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщил его заместитель Григорий Карасин.

Ранее портал iz.ru писал, что МИД России прорабатывает возможность встречи глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в состав «нормандской четверки». Переговоры могут пройти в Мюнхене 16 февраля.

«Сергей Лавров готов к такой встрече, если она состоится», — ответил замминистра иностранных дел РФ на соответствующий вопрос журналистов. Его цитирует «РИА Новости».

Инициатором встречи стал министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль. Переговоры в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия) нацелены на урегулирование внутриукраинского кризиса.