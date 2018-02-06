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Волкер обсудил размещение миротворцев ООН на Украине с Юлией Тимошенко

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Фото: Twitter.com
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Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер обсудил с лидером украинской партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко план по размещению миротворческой миссии ООН на Украине. Об этом сообщил Волкер в своем аккаунте в Twitter.

«Провел сегодня встречу с Юлией Тимошенко, чтобы обсудить с ней вопрос о том, как миротворцы ООН могут помочь в усилиях по восстановлению территориальной целостности Украины, а также о важной роли украинского парламента в реализации Минских соглашений», — написал представитель США.

Он также отметил, что обсудил с Тимошенко необходимость полного урегулирования ситуации на Украине и недопущение замораживания конфликта.

26 января Волкер провел встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Дубае. После этого спецпредставитель Госдепа заявил, что Москва была более открыта при обсуждении размещения миссии ООН в Донбассе. Также он призвал Киев выполнить условия Минских соглашений.

«Очевидно, украинская сторона будет обязана предпринять все шаги, сделать то, что полагается в рамках Минских соглашений», — заявил по итогам встречи Волкер.

При этом Сурков отметил, что на переговорах не удалось достичь консенсуса по закону о реинтеграции Донбасса, принятому на Украине 18 января.

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