Волкер обсудил размещение миротворцев ООН на Украине с Юлией Тимошенко

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер обсудил с лидером украинской партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко план по размещению миротворческой миссии ООН на Украине. Об этом сообщил Волкер в своем аккаунте в Twitter.

«Провел сегодня встречу с Юлией Тимошенко, чтобы обсудить с ней вопрос о том, как миротворцы ООН могут помочь в усилиях по восстановлению территориальной целостности Украины, а также о важной роли украинского парламента в реализации Минских соглашений», — написал представитель США.

Met with @YuliaTymoshenko today to discuss how UN peacekeepers could help facilitate restoration of territorial integrity & the important role of Ukraine’s parliament in Minsk implementation. Also discussed need to ensure full resolution and not allow a frozen conflict. pic.twitter.com/gloyLOmlSm