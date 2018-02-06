Волкер обсудил размещение миротворцев ООН на Украине с Юлией Тимошенко

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер обсудил с лидером украинской партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко план по размещению миротворческой миссии ООН на Украине. Об этом сообщил Волкер в своем аккаунте в Twitter.

«Провел сегодня встречу с Юлией Тимошенко, чтобы обсудить с ней вопрос о том, как миротворцы ООН могут помочь в усилиях по восстановлению территориальной целостности Украины, а также о важной роли украинского парламента в реализации Минских соглашений», — написал представитель США.

Met with @YuliaTymoshenko today to discuss how UN peacekeepers could help facilitate restoration of territorial integrity & the important role of Ukraine’s parliament in Minsk implementation. Also discussed need to ensure full resolution and not allow a frozen conflict. pic.twitter.com/gloyLOmlSm — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 6 февраля 2018 г.

Он также отметил, что обсудил с Тимошенко необходимость полного урегулирования ситуации на Украине и недопущение замораживания конфликта.

26 января Волкер провел встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Дубае. После этого спецпредставитель Госдепа заявил, что Москва была более открыта при обсуждении размещения миссии ООН в Донбассе. Также он призвал Киев выполнить условия Минских соглашений.

«Очевидно, украинская сторона будет обязана предпринять все шаги, сделать то, что полагается в рамках Минских соглашений», — заявил по итогам встречи Волкер.

При этом Сурков отметил, что на переговорах не удалось достичь консенсуса по закону о реинтеграции Донбасса, принятому на Украине 18 января.