Волкер оценил прошедшие в Дубае переговоры с Сурковым

Спецпредставитель американского внешнеполитического ведомства по Украине Курт Волкер заявил, что на прошедших в Дубае переговорах с помощником президента РФ Владиславом Сурковым Москва была более открыта при обсуждении размещения миссии ООН в Донбассе.

В ходе телефонного брифинга сотрудник Госдепа США отметил, что, согласно его точке зрения, Россия была более открыта на этот раз, и добавил, что на переговорах имело место довольно открытое обсуждение того, как от текущей ситуации можно перейти к реализации целей. «Россия сказала, что даст ответ на наши предложения, и мы очень ждем этого», — подчеркнул американский дипломат.

Ранее портал iz.ru сообщал, что помощник российского президента Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер на встрече в Дубае не пришли к единому мнению по закону о реинтеграции Донбасса.