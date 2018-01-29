Эксперт назвал пропагандой слова Волкера о Javelin в Донбассе

США поставляют Киеву противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin для определенных украинских частей, которые не станут хранить вооружение на складах, считает президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов.

Он не исключил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) будут применять эти установки во время наступления на Донецк и Луганск.

«Именно сегодня американские специалисты обучают украинских военнослужащих применению этих комплексов. Не будут американцы, тем более Пентагон, контролировать, применялись они (в Донбассе) или нет», — отметил Ивашов в интервью RT.

Заявление спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о том, что ПТРК не предназначены для применения на линии конфликта в Донбассе, российский эксперт назвал «частью пропагандистской работы».

Как сообщал портал iz.ru, американский дипломат ранее исключил применение комплексов на юго-востоке Украины. По словам Волкера, ПТРК Javelin являются исключительно оборонительным вооружением, которое эффективно лишь в случае отражения танковой атаки.