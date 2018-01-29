Волкер исключил применение ракетных комплексов Javelin в Донбассе

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что передаваемые Киеву противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin не предназначены для применения на линии конфликта в Донбассе.

По его словам, это исключительно оборонительное вооружение, которое эффективно лишь в случае отражения танковой атаки.

«Это самое защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию», — сказал Волкер в интервью украинскому филиалу «Радио Свобода», передает «Интерфакс».

Он также отметил, что американские власти надеются заполнить некоторые «белые пятна» в оборонных мощностях Украины, «чтобы помешать дальнейшему разжиганию конфликта».

17 января президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin на Украину будут оплачены из бюджета США. По словам начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, страна получит ракетные комплексы в течение ближайшего полугода.