Прямой эфир

Ветропарк планируют построить в Карелии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На берегу Белого моря в Карелии могут построить ветропарк мощностью до 60 МВт, такие планы обсуждали в рамках инвестиционного форума в Сочи.

Встречу по строительству ветропарка провели глава Карелии Артур Парфенчиков и генеральный директор АО «НоваВинд», дивизиона «Росатома», Александр Корчагин. Проект ветроэлектростанции (ВЭС) планируется реализовать в 2021–2022 годах за счет перераспределения объемов, отобранных по договорам поставки мощности.

Корчагин отметил, что «НоваВинд» проводит самую масштабную программу локализации производства ветроустановок. При этом Карелия обладает достаточным потенциалом для развития ветроэнергетики, сообщает ИА FlashNord.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Растущие под ЛЭП деревья срубят в заповеднике «Кивач» в Карелии
Энергетики вернули электричество большей части потребителей Краснодара

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017