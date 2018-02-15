Ветропарк планируют построить в Карелии

На берегу Белого моря в Карелии могут построить ветропарк мощностью до 60 МВт, такие планы обсуждали в рамках инвестиционного форума в Сочи.

Встречу по строительству ветропарка провели глава Карелии Артур Парфенчиков и генеральный директор АО «НоваВинд», дивизиона «Росатома», Александр Корчагин. Проект ветроэлектростанции (ВЭС) планируется реализовать в 2021–2022 годах за счет перераспределения объемов, отобранных по договорам поставки мощности.

Корчагин отметил, что «НоваВинд» проводит самую масштабную программу локализации производства ветроустановок. При этом Карелия обладает достаточным потенциалом для развития ветроэнергетики, сообщает ИА FlashNord.