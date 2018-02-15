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Растущие под ЛЭП деревья срубят в заповеднике «Кивач» в Карелии

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Суд Петрозаводска удовлетворил иск природоохранного прокурора о вырубке деревьев вдоль ЛЭП на территории заповедника «Кивач». Проведением просек займется сам заповедник и ПАО «МРСК Северо-Запада».

Как поясняет ИА «Карелinform», ранее было установлено, что высоковольтные линии электропередачи, которые проходят по территории заказника, содержатся в ненадлежащем состоянии.

Размеры просек не соответствуют тем, что установлены законом. Таким образом, решил суд, безопасность граждан в части обеспечения надежного энергоснабжения обеспечена быть не может. Кроме того, жизни и здоровью туристов может быть причинен вред.

Отметим, что по итогам 2016 года заповедник «Кивач» входил в десятку природных биосферных заповедников России, популярных у туристов. Соответствующее исследование провело аналитическое агентство «ТурСтат».

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