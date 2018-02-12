Привезенные из Швеции зубры прошли карантин в Окском заповеднике

Зубры, привезенные из Швеции, выпущены на территории Окского заповедника в Рязанской области. Они прошли 45-дневный карантин. Сейчас животные находятся в своеобразном вольере, размер которого 25 га. Туда на время поместили 16 зубров.

Как уточняет РИА «7 новостей», через две недели одного самца и четырех самок поместят в другой вольер, в котором содержатся пять местных зубров. Эта группа будет отправлена в Северную Осетию, затем животных выпустят на волю на территории Турмонского заказника. Остальные 11 зубров останутся в Рязанской области для разведения.

Портал iz.ru в середине января сообщал о том, что в заповедник «Брянский лес» доставили 11 зубров из Приокско-Террасного питомника Московской области. Эта группа стала пополнением вольной популяции зубров, обитающих на территории пяти самых охраняемых природных территорий.