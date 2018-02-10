Природный заповедник «Пасвик» может стать частью туристического маршрута

Природный заповедник «Пасвик» на Кольском полуострове может стать частью трансграничного туристического маршрута, в который войдут охраняемые природные территории Финляндии и Норвегии.

Информацию об этом распространил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в пятницу, 9 февраля.

«Есть идея организовать трансграничный туристический маршрут, включающий посещение природного заповедника «Пасвик» и двух охраняемых природных зон на территории Финляндии и Норвегии», — цитирует сообщение ТАСС.

11 января портал iz.ru рассказал о том, что в Забайкальском крае к 2030 году появятся 20 заказников, природный парк, микрозаказник и пять учебно-научных стационаров. Площадь земель с особым режимом природопользования возрастет с 6,4% до 12% от общей территории региона.

По состоянию на конец 2015 года на территории РФ действовало 104 государственных природных заповедника.