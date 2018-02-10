Прямой эфир

Природный заповедник «Пасвик» может стать частью туристического маршрута

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Природный заповедник «Пасвик» на Кольском полуострове может стать частью трансграничного туристического маршрута, в который войдут охраняемые природные территории Финляндии и Норвегии.

Информацию об этом распространил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в пятницу, 9 февраля.

«Есть идея организовать трансграничный туристический маршрут, включающий посещение природного заповедника «Пасвик» и двух охраняемых природных зон на территории Финляндии и Норвегии», — цитирует сообщение ТАСС.

11 января портал iz.ru рассказал о том, что в Забайкальском крае к 2030 году появятся 20 заказников, природный парк, микрозаказник и пять учебно-научных стационаров. Площадь земель с особым режимом природопользования возрастет с 6,4% до 12% от общей территории региона.

По состоянию на конец 2015 года на территории РФ действовало 104 государственных природных заповедника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нашествие тигров зафиксировано в заповеднике под Хабаровском
Заповедник для защиты нерп и тюленей создан в Ленобласти

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017