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Власти Забайкалья планируют создать 20 заказников

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В Забайкальском крае к 2030 году появятся 20 заказников, природный парк, микрозаказник и пять учебно-научных стационаров, сообщает ТАСС со ссылкой на на пресс-службу минприроды Забайкалья. Площадь земель с особым режимом природопользования возрастет с 6,4 до 12% от общей территории региона.

Завершается работа над созданием национального парка «Кодар», также идет расширение территории Даурского заповедника, а также созданию Джилинского и Дульдургинского заказников. Об этом информирует Сибирское агентство новостей.

В Забайкалье расположено 90 особо охраняемых природных территорий разных категорий, семь из них имеют федеральный статус: Сохондинский и Даурский заповедники, национальные парки «Алханай» и «Чикой», природные заказники «Цасучейский бор» и «Долина дзерена», памятник природы «Ледники Кодара».

По состоянию на конец 2015 года на территории РФ действовало 104 государственных природных заповедника.

Ранее сообщалось, что Министерство природы России утвердило новую редакцию Красной книги, в которой содержатся списки редких и исчезающих видов животных. 

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