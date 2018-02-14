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Энергетики вернули электричество большей части потребителей Краснодара

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Фото: Global Look Press/Anton Belitsky
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Энергетики восстановили электроснабжение у подавляющей части потребителей после массовых отключений электричества в Краснодарском крае. Таким образом, к настоящему времени число граждан, оставшихся без света, снизилось со 198 тыс. до 37,2 тыс. человек.

Напомним, в среду днем на Краснодарской ТЭЦ вторая система шин (СШ) 110 кВ и блоки номер один и два отключились действием защитных механизмов.

Электростанция понизила нагрузку с 1040 МВт до 745 МВт. Отключения коснулись подстанций «Аэропорт», «Восточная», «Кислородный завод», «ОБД», «Пашковская», «Северо-Восточная», «ХБК» и «Юго-Восточная».

Без электроснабжения оставалось несколько промышленных предприятий в Краснодаре и близлежащих районах.

К настоящему моменту без света остаются потребители ПС 110 кВ «Восточная», «Северо-Восточная», «Юго-Восточная», передает телеканал «Звезда».

Аварийно-восстановительные работы продолжаются, отметили в Минэнерго России.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, он дал поручение до конца дня в приоритетном порядке восстановить электроснабжение на всех социальных объектах Краснодара, а ликвидация всех последствий ЧП и полное восстановление подачи электричества должны быть осуществлены в течение суток.

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