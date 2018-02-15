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Захарова призвала США к обсуждению визовых вопросов с Россией

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Возникающие между Россией и США визовые вопросы должны обсуждаться на двусторонних консультациях, Москва призывает не откладывать их.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напомнив, что такие консультации должны были состояться еще в конце прошлого года, но были перенесены по инициативе США. 

«Давайте не будем откладывать [консультации] и решать эти проблемы», — приводит ТАСС слова Захаровой.

Как сообщал портал iz.ru, США с 23 августа приостановили выдачу неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновилась лишь в посольстве США в Москве.

В декабре проведение собеседований на получение неиммиграционных виз возобновилось в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. 

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