Захарова призвала США к обсуждению визовых вопросов с Россией

Возникающие между Россией и США визовые вопросы должны обсуждаться на двусторонних консультациях, Москва призывает не откладывать их.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напомнив, что такие консультации должны были состояться еще в конце прошлого года, но были перенесены по инициативе США.

«Давайте не будем откладывать [консультации] и решать эти проблемы», — приводит ТАСС слова Захаровой.

Как сообщал портал iz.ru, США с 23 августа приостановили выдачу неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновилась лишь в посольстве США в Москве.

В декабре проведение собеседований на получение неиммиграционных виз возобновилось в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.