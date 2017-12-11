Консульства США возобновили выдачу виз в трех городах России

Консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят проведение собеседований на получение неиммиграционных виз.

Как сообщает телеканал «Звезда», количество интервью будет ограничено из-за сокращенного числа сотрудников диппредставительств.

Напомним, США с 23 августа приостановили выдачу неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновилась лишь в посольстве США в Москве.

Новый посол США в РФ Джон Хантсман заявил ранее, что американское посольство было вынуждено сократить персонал на 60% в результате соответствующего предписания РФ.