Прямой эфир

Токио готов обсуждать безвизовый режим между Сахалином и Хоккайдо

0
Фото: TASS/ JTB Photo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Япония готова к обсуждению с Россией безвизового режима между Сахалином и Хоккайдо. Об этом заявил начальник политического отдела, министр посольства Японии в России Кэнсукэ Ёсида. Накануне в Токио прошли переговоры заместителей глав МИД двух стран Игоря Моргулова и Такэо Мори.

По словам дипломата, предложение о внедрении безвизового режима между Сахалином и Хоккайдо исходило от российской стороны. Оно было озвучено во время визита президента России Владимира Путина в Японию. Кроме того, эта тема поднималась во время консультаций накануне.

«Токио готов и ранее разговаривать по ней», — цитирует японского дипломата ИА SakhalinMedia.

С 1 января иностранцы могут оформить для поездки на Камчатку и Сахалин электронную визу. Как сообщала пресс-служба Минвостокразвития, для этого новый порядок введен в 11 пунктах пропуска. До этого иностранные граждане могли прибыть в Россию только через Владивосток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москва поддержала создание зоны свободной торговли в АТР
Популярность паромной линии Сахалин–Хоккайдо резко подскочила

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017