Токио готов обсуждать безвизовый режим между Сахалином и Хоккайдо

Япония готова к обсуждению с Россией безвизового режима между Сахалином и Хоккайдо. Об этом заявил начальник политического отдела, министр посольства Японии в России Кэнсукэ Ёсида. Накануне в Токио прошли переговоры заместителей глав МИД двух стран Игоря Моргулова и Такэо Мори.

По словам дипломата, предложение о внедрении безвизового режима между Сахалином и Хоккайдо исходило от российской стороны. Оно было озвучено во время визита президента России Владимира Путина в Японию. Кроме того, эта тема поднималась во время консультаций накануне.

«Токио готов и ранее разговаривать по ней», — цитирует японского дипломата ИА SakhalinMedia.

С 1 января иностранцы могут оформить для поездки на Камчатку и Сахалин электронную визу. Как сообщала пресс-служба Минвостокразвития, для этого новый порядок введен в 11 пунктах пропуска. До этого иностранные граждане могли прибыть в Россию только через Владивосток.