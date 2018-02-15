Власти Москвы изымут землю у «Совхоза имени Ленина»

Московские власти решили изъять ряд земельных участков, принадлежащих ЗАО «Совхоз имени Ленина», под строительство развязки при пересечении Бесединского шоссе.

Общая площадь участков составит около 1,6 га. Помимо этого, будут изъяты участки у компании «ТП Елена», принадлежащей «Леруа Мерлен Восток», передает «Федеральное агентство новостей».

«Совхозом имени Ленина» владеет Павел Грудинин — кандидат в президенты России. Он был зарегистрирован 12 января как беспартийный выдвиженец от КПРФ.

Согласно последнему опросу ВЦИОМа, за него готовы проголосовать 7,3% граждан России. При этом рейтинг кандидата не дотягивает до рейтинга партии (9,6%), от которой он идет на выборы.