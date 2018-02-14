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ВЦИОМ: узнаваемость кандидата Грудинина достигла 70%

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Узнаваемость кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина достигла 70%. При этом на фоне быстрого роста известности кандидата от КПРФ его рейтинг находится в состоянии стагнации, сообщил директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

По его словам, за Грудинина готовы голосовать 7,3% избирателей. Глава ВЦИОМа обратил внимание на то, что рейтинг Грудинина не дотягивает до рейтинга КПРФ.

«У кандидата он 7,3%, у партии — 9,6% избирателей. Если взять эту группу, почти каждого десятого из российских избирателей, тех, кто намерены голосовать за коммунистов, в этой группе за Грудинина готовы голосовать меньше половины, то есть около 4,6%», — отметил Федоров.

Ранее результаты опроса фонда «Общественное мнение» показали, что 69% россиян по всей стране впервые слышат имя Грудинина.

Павел Грудинин был зарегистрирован 12 января как беспартийный выдвиженец от КПРФ. Поскольку он участвует в президентской гонке от парламентской партии, для регистрации ему не нужно было собирать подписи в свою поддержку.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

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