МОК поздравил Исинбаеву с рождением второго ребенка

Международный олимпийский комитет (МОК) поздравил двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву с рождением сына, который стал уже вторым ребенком в семье Исинбаевой и копьеметателя Никиты Петинова.

«МОК сердечно поздравляет Елену Исинбаеву с рождением мальчика. Елена принимала участие в работе МОКа и продолжит это делать в ближайшем будущем», — сказал собеседник ТАСС.

Елена Исинбаева 13 февраля родила мальчика, который стал вторым ребенком в семье спортсменки и копьеметателя Никиты Петинова. В 2014 году в их семье родилась девочка, которую назвали Евой.