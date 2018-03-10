Маневр войны

Российские зенитчики получили ракеты-мишени (РМ), способные самостоятельно анализировать обстановку и уклоняться от атак. С нынешнего года новинка поступает в войска. Изделие способно имитировать широкий спектр целей. Анализируя сигналы РЛС, ракета выполняет сложные маневры для уклонения от огня. Эксперты считают, что новая РМ позволит научить расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) реагировать на самые сложные ситуации воздушного боя.

Как рассказали «Известимя» в Минобороны, испытания интеллектуальной мишени успешно завершены в начале нынешнего года. В ближайщее время РМ будет принята на вооружение и поступит на основные полигоны ПВО. В будущем изделие будут использовать также для тренировок истребительной авиации.

По данным «Известий», экспериментальные боевые стрельбы с применением новых РМ прошли в прошлом году на испытательных полигонах Ашулук (Астраханская область) и Телемба (Бурятия). С интеллектуальными мишенями боролись зенитные системы С-400 и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».

Особенности новой РМ - большие скорости полета и широкий диапазон высот. Она способна имитировать все существующие и перспективные средства воздушного нападения вероятного противника. Это крылатые и аэробаллистические (движущиеся по баллистической траектории в атмосфере Земли) ракеты, самолеты, вертолеты и малозаметные беспилотники. В определенных режимах ракета способна в режиме реального времени реагировать на угрозы и уклоняться от атак. После того, как ее облучают радарами, РМ определяет тип зенитной системы, которая готовится нанести удар. Пользуясь этой информацией, изделие совершает противозенитный маневр.

Мишень оснащается оборудованием для радиоэлектронного противодействия. Иногда на учениях отрабатывают перехват, не производя запуска ракеты. В таких случаях бортовое оборудование РМ записывает показатели радиоэлектронных систем ПВО и оценивает, был бы успешен пуск или нет.

По мнению бывшего начальника зенитных ракетных войск генерал-лейтенанта Александра Горькова, новые РМ будет способствовать повышению уровня мастерства расчетов ЗРС.

— Новые мишени способны имитировать разные типы целей. В каждую ракету вводится программа полета, которая определяет, по какой траектории она будет лететь, — рассказал Александр Горьков. — На протяжении всего полета РМ имеет возможность корректировки траектории и маневра. Это учит зенитчиков действовать в сложной, динамично меняющейся ситуации.

Минобороны уделяет большое внимание разработке новых тренажеров и мишеней. В частности, для ВКС новые учебные цели создают на базе зенитных управляемых ракет, снятых с вооружения или с истекшим сроком эксплуатации. Такие изделия обладают высокими летно-техническими характеристиками, но стоят значительно дешевле, чем вновь изготавливаемые. Также в 2017 стало известно, что в качестве воздушных мишеней будут использованы стратегические крылатые ракеты Х-55.