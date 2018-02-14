Президент России Владимир Путин встретился с участниками всероссийского форума «Наставник», который с 13 по 15 февраля проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ). Форум объединяет несколько тысяч человек: действующих наставников на предприятиях, представителей HR-департаментов крупнейших государственных и бизнес-корпораций, органов федеральной и региональной власти, а также сотрудников некоммерческих организаций и образовательных учреждений. В ходе встречи глава государства поддержал идею возрождения почетного звания «Заслуженный наставник России» и анонсировал реализацию масштабного проекта по профессиональной ориентации школьников, на который выделят 1 млрд рублей.

Среди заявленных целей конкурса «Лучшие практики наставничества», предшествовавшего форуму, — «тиражирование практик наставничества, повышение социального статуса наставника, признание его роли, места в обществе и возможности системного поощрения», говорится на сайте АСИ. Наставничество должно быть реализовано на всех уровнях — от федерального до муниципального.

В своем обращении к участникам форума Владимир Путин подчеркнул: одно из важнейших умений в современном мире — работа в коллективе. Однако реализовать это умение невозможно без любви к своему делу.

— Наверняка вы это и так чувствуете, знаете сами, тем не менее: любовь к своей профессии — без любви к своей профессии нельзя, невозможно добиваться никаких результатов, их просто не будет или они будут посредственными, — но она предполагает желание передать свои знания тем людям, которые в состоянии, которые достойны того, чтобы, будучи в этой профессии, развивать ее дальше. Как же можно любить свое дело и хотя бы не попробовать до своего уровня поднять людей, которые, по вашему мнению, способны к этому, и не создать в этой связи какую‑то базу, платформу, для того чтобы они сделали шаг в будущее этой профессии, — сказал президент.

Любой профессионал, по словам российского лидера, мечтает, чтобы его профессия развивалась и передавалась из поколения к поколению, чтобы «дело, которое делает человек, оказалось в будущем в надежных руках».

— Думаю, что в этом как раз и сама суть наставничества, — подчеркнул Владимир Путин.

В этом у нашей страны есть определенное преимущество: в характере российского народа есть очень существенная составляющая коллективизма, сказал президент.

— Если в других странах ценится прежде всего индивидуальный успех, что чрезвычайно важно, то у нашего народа все-таки элемент коллективизма очень сильно присутствует в сердце, в душе. А это становится одним из конкурентных преимуществ сегодняшнего дня. И вот наставничество — как раз то, что помогает тому же самому, помогает создавать коллектив, маленькую, небольшую ячеечку в профессии, — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что следил за форумом.

— Когда мы смотрели, как проходит это мероприятие, я сам смотрел за этим, честно скажу, у меня сердце радовалось, было приятно на это смотреть, потому что собралось так много увлеченных своим делом людей, людей с богатой душой, с открытым сердцем, что это не могло не радовать, это наше большое достояние, — заметил глава государства.

В этой связи, рассказал российский лидер, родилась идея создать еще один проект — для старших школьников от 6-го до 10-го класса.

— Можно разные названия дать. «Билет в будущее» можно назвать, — предложил президент. — Разделить на три этапа эту работу. На первом этапе ребята могли бы обозначить свой будущий профессиональный интерес дома, на местном уровне, через систему интернет. Затем, на втором этапе, могли бы принимать участие в работе по разным центрам компетенции, вы уже наверняка слышали об этом, есть общеобразовательный центр «Сириус» в Сочи, а затем получать специальный грант для приобретения практических профессиональных навыков уже в крупных учреждениях либо в наших крупных компаниях. Мы посчитали, это будет стоить примерно 1 млрд рублей в год, мы эти деньги найдем, — пообещал глава государства, добавив, что попросит правительство оформить соответствующее постановление в ближайшее время.

Ответственным за реализацию проекта выступит организатор профсоревнований WorldSkills, на первом этапе планируется привлечь 100 тыс. школьников.

Участники форума, в свою очередь, обратились к главе государства с просьбой возродить звание «Заслуженный наставник России». Владимир Путин идею поддержал, согласившись, что подобная деятельность должна быть отмечена.

В этот же день Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Главы двух стран обсудили двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и военно-технической сферах. Стороны договорились активизировать координацию на мировом рынке углеводородов. Обсудили также ситуацию в Сирии и итоги Конгресса сирийского национального диалога, который состоялся в Сочи. Король рассказал о сложностях в отношениях с Катаром. Президент РФ отметил, что создавшаяся кризисная ситуация не способствует консолидации усилий в борьбе с террористической угрозой и стабилизации на Ближнем Востоке в целом.