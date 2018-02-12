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Путин встретится с финалистами конкурса «Лидеры России»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин планирует встретиться с финалистами конкурса управленцев «Лидеры России». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что «конкурс прошел блестяще», и напомнил о принятом ранее решении о переносе региональной поездки Путина. 

«Президент хотел бы пообщаться с финалистами», — заявил Песков.

Как сообщал портал iz.ru, финал конкурса «Лидеры России» прошел в Сочи с 7 по 11 февраля. Участие в нем приняли 300 человек. Каждый из них получит целевой грант на образовательную программу в размере 1 млн рублей. 

Победителями конкурса стали 103 человека. Им предоставят возможность пройти практику под руководством наставников — ведущих управленцев из крупных российских компаний и органов государственной власти.

Организаторами конкурса выступили администрация президента РФ и Высшая школа государственного управления РАНХиГС. Изначально заявки на участие в соревновании подали 200 тыс. человек. 

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